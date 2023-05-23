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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 2435 جنيهًا

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل حالة من التفاؤل بشأن مفاوضات سقف الديون الأمريكية، بجانب تصريحات متشددة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة للتغلب على معدلات التضخم لتصل إلى 2%، في حين تترقب الأسواق نتائج محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير للوقوف على مؤشرات أوضح حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.  

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة " آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 15 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الإثنين، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2435 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 18 دولارًا لتصل إلى مستوى 1955 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2783 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2087 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1624 جنيه، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 19480 جنيه.

وأكد أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات مساء أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وارتفع لمستوى 2525 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2450 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 5 دولارات بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1978 دولارات، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1973 دولارًا

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