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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عديها بالفرحة.. تامر حسني يروج لأحدث أغانيه

تامر حسني
تامر حسني

روج الفنان تامر حسني، لصدور أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “عديها”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني فيديو للأغنية، وعلق: “أحنا المصريين بنعدي أي حاجة بالضحكة والفرحة”.

ويفتتح الميجا ستار تامر حسني، أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.

ويحيي تامر حسني، الاحتفالية  فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 مايو الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية، والحفل متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

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