مصادرة 18 ألف عبوة مشروبات وحلوى أطفال فاسدة في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية من مصادرة 18 ألف و500 عبوة مشروبات حلوى أطفال وعبوات حلوى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية بمركز طنطا، ضمت محمد شعبان مدير إدارة تموين مركز طنطا، وياسر مراد مديرإدارة تموين بندر طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية ببندر طنطا، وأسامة محمد مدير الرقابة التموينية بمركز طنطا، وتم خلالها ضبط 18500 عبوة مشروب حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمى وعبوات حلوى انتهاء 30 أبريل الماضى، داخل شركة مواد غذائية بمركز طنطا.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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