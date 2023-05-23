عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: دورة تدريبية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية.

قال "عثمان"، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.

صحة الإسماعيلية تعدم منتجات غذائية منتهية الصلاحية في حملات على الأسواق

وعقد المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية، برئاسة جيهان فؤاد رئيس المجلس، اجتماعا تنسيقيا مع هئية المكتب، بحضور  المدربين علي أعمال الهاند ميد والأشغال اليدوية وصناعة شنط الجلد الطبيعي و الديكورات المميزة الأركت.

صرحت بذلك جيهان فؤاد رئيسة المجلس، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع رائدات الأعمال والمدربين علي إقامة ورش تعليمية للحرف المختلفة علي مدار الأسبوع، كما تمت الموافقة علي إمكانية تعليم الأطفال، لتصبح الغرفة التجارية بالإسماعيلية، هي صاحبة المبادرة الأولي من نوعها في تعليم وفتح ٱفاق النور لرائدات الأعمال لكي تساهم بنسبة أكبر من توسعات سيدات الأعمال المرأة بصفة خاصة.

من جانبها قالت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن الاجتماع التنسيقي الاول لإقامة الورش التدريبية وتحديد الجداول التنظيمية، ضم ١٢ مدرب ومدربة، وأنها المرة الأولي التي تعقد مثل هذه الفعاليات بالغرف التجارية، لافتة الي أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية إجراءات استخراج السجل التجاري للراغبين من صغار رواد الأعمال.

أضافت سالي حوا سكرتير المجلس، سيتم  توفير أماكن لإقامة الورش  ومواد خام، وان الورش تهدف إلي زيادة عدد المشاركين في المعارض التابعة للغرف التجارية، وتعليم المتدرب الواحد أكثر من حرفة وبالتالي مشروع.

احمد عثمان الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرفة التجارية رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية رئيس الغرفة التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

ترشيحاتنا

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

انخفاض أسعار الذهب.. ماذا يحمل المستقبل لسوق المعدن الأصفر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ