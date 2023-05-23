الغرفة التجارية بالإسماعيلية: دورة تدريبية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، إقامة أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، بإختلاف أعمارهم السنية.

قال "عثمان"، أنه تقرر إقامة الدورة التدريبية المجانية التي تضم 10حرف يدوية، خلال هذه الفترة، من منطلق الإستغلال الأمثل للإجازة الصيفية والتشجيع علي الإبتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلي عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة علي الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال.

وعقد المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بالغرفة التجارية، برئاسة جيهان فؤاد رئيس المجلس، اجتماعا تنسيقيا مع هئية المكتب، بحضور المدربين علي أعمال الهاند ميد والأشغال اليدوية وصناعة شنط الجلد الطبيعي و الديكورات المميزة الأركت.

صرحت بذلك جيهان فؤاد رئيسة المجلس، مؤكدة أنه تم الاتفاق مع رائدات الأعمال والمدربين علي إقامة ورش تعليمية للحرف المختلفة علي مدار الأسبوع، كما تمت الموافقة علي إمكانية تعليم الأطفال، لتصبح الغرفة التجارية بالإسماعيلية، هي صاحبة المبادرة الأولي من نوعها في تعليم وفتح ٱفاق النور لرائدات الأعمال لكي تساهم بنسبة أكبر من توسعات سيدات الأعمال المرأة بصفة خاصة.

من جانبها قالت ايمي موسي نائب ثان مجلس سيدات الاعمال، أن الاجتماع التنسيقي الاول لإقامة الورش التدريبية وتحديد الجداول التنظيمية، ضم ١٢ مدرب ومدربة، وأنها المرة الأولي التي تعقد مثل هذه الفعاليات بالغرف التجارية، لافتة الي أنه خلال الاجتماع، تم مناقشة كيفية إجراءات استخراج السجل التجاري للراغبين من صغار رواد الأعمال.

أضافت سالي حوا سكرتير المجلس، سيتم توفير أماكن لإقامة الورش ومواد خام، وان الورش تهدف إلي زيادة عدد المشاركين في المعارض التابعة للغرف التجارية، وتعليم المتدرب الواحد أكثر من حرفة وبالتالي مشروع.