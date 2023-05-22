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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الإسماعيلية تعدم منتجات غذائية منتهية الصلاحية في حملات على الأسواق

المضبوطات
المضبوطات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، علي الاستمرار المكثف بالمرور على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين.

وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن مكتب الأغذية بادراه القصاصين الصحية شن عده حملات متتابعة على بعض المنشات الغذائية، حيث تم المرور على 12 منشأة وتم سحب 15 عينه مختلفة، كما تم إعدام 70 كيلو جرام أغذية فاسدة منتهية الصلاحية، وتم تحرير 5 محاضر نظافة طبقا للقرار 96 لسنه 67، تم تحرير 4 محاضر شهادات صحية طبقا للقرار 97 لسنه 67 ، كما تم ضبط عدد من المحال تعرض الأغذية خارج المحال.

وأضاف الدكتور علي حطب، إن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وأشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، واشرف عبد الرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.

وأوضح الدكتور علي حطب، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.

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