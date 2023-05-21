القصة الكاملة لرحلة إنقاذ حصان ضال تركه صاحبه مصابا بالشلل في الإسماعيلية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورًا لـ حصان يبدو عليه أعراض مرضية وملقى وسط القمامة بعزبة أبو آدم بمحافظة الإسماعيلية، وسط حالة من الغضب من قبل الأهالي الذين تساءلوا عن سبب قيام صاحبه بتركه بعد خدمته لسنوات، في حالة يرثي لها، فما حقيقية الأمر؟

ورصد “صدى البلد” رحلة الحصان من بداية العثور عليه في عزبة أبو آدم إلى أن تم علاجه بإحدى المزارع الخاصة.

يقول عبد الله أبو جبل، إنه رأي الحصان ملقى وسط القمامة بعزبة أبو آدم، ونشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلقي عشرات الاتصالات الهاتفية لإنقاذ الحصان.

وتدخل رجل أعمال يدعي ميخائيل إسكندر، لإنقاذ الحصان المريض، وأرسل له فريقا طبيا قام بنقله إلى مزرعته الخاصة بقرية سرابيوم من أجل تقديم أوجه الرعاية الطبية له.

ووقع الدكتور البيطري محمد غريب الكشف الطبي على الحصان الضال، فور وصوله المزرعة الخاصة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الحصان يعاني من سوء التغذية والضعف العام نتيجة عدم الأكل لفترة طويلة، بالإضافة إلى إصابته بحالة شلل مؤقت في عصب القدم الشمال الأمامية.

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