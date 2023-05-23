وزير خارجية النمسا يؤكد دعم بلاده الكامل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، دعم بلاده الكامل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي،وقال: إن المنظمة منصة حيوية وجسر يربط بين أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

وأضاف شالينبرج - في تصريح له اليوم /الثلاثاء/- إن حكومة النمسا تدعم بشكل خاص الجهود الدؤوبة لأمين عام المنظمة هيلجا شميد للحفاظ على المنظمة وزيادة تأثيرها.. مؤكدا حاجة أوروبا إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى.

من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية النمساوي بزيارة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كاسابا كوروسي الحالية، مشيرا إلى أهمية الشراكة القوية بين النمسا والأمم المتحدة كونها مركزًا للحوار والاستدامة والأمن.

وكان وزير الخارجية النمساوي قد عاد من بروكسل أمس ، بعد مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي والذي ركز على دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.