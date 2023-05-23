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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية لتوزيع 107 مشاريع تمكين اقتصادي بالفيوم

-احتفالية-لتوزيع-عدد-107-مشروع-تمكين-اقتصادى-بالفيوم-
-احتفالية-لتوزيع-عدد-107-مشروع-تمكين-اقتصادى-بالفيوم-

شهدت محافظة الفيوم، اليوم، احتفالية لتوزيع عدد (107) مشاريع تمكين اقتصادى متمثل فى 90 مشروعا تنمويا، و17 كشكا للأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة الفيوم، ضمن بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، في أبريل الماضي، بهدف التمكين الاقتصادي للحالات المستحقة،  للدعم لتوفير مشاريع إنتاجية، وتجارية في جميع المحافظات بتكلفة 60 مليون جنيه.

 

حضر الاحتفالية كلا من العقيد محمد عادل، مدير مكتب المساعدات والمشاركة المجتمعية بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد عماد عادل، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وقيادات من مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان.

 

وقال العقيد محمد عادل إن توزيع ال 107 مشاريع جاء في إطار دعم التمكين الاقتصادي للحالات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء وتوفير حياة كريمة لهم  عن طريق تحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والانتاج، و الاستثمار في تلك الفئات المستحقة لضمان توفير دخلاً يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلاً من الاقتصار على تقديم مساعدات عينية فقط لمراعاة كافة حقوقهم المختلفة.

 

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة وإيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

 

مضيفًا، أن التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

 

وأضاف شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن الفيوم تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن هذه الاسر تفتقر إلى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .

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