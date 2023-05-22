قنا .. تنفيذ 744 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، الإنتهاء من تنفيذ 744 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة " و جاري استكمال تنفيذ باقي المشروعات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمناقشة آخر مستجدات المشروعات التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية للإطلاع علي نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الإحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة والإنتهاء منها، ومن ثم توفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم للأفضل طبقا لرؤية مصر 2030.

حضر الإجتماع كل من: الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد غنيم، المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات التنفيذية، و المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة.



وقال محافظ قنا ، خلال أيام سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ جميع مشروعات مبادرة حياة كريمة في 5 قري هي "بخانس بمركز أبوتشت، العسيرات بمركز فرشوط، الصبريات بمركز دشنا، الحمودي بمركز الوقف، جراجوس بمركز قوص ".



أوضح الداودى، بأن هذه القري شهدت الإنتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية في قطاعات الصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والبريد ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وتبطين الترع وإنشاء الكبارى، وكذلك مشروعات مرافق البنية التحتية في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والاتصالات، والغاز الطبيعي والطرق والتي وصل تنفيذها إلي نسب عالية ومن المقرر الإنتهاء منها وتسليمها خلال أيام، تمهيداً لدخولها الخدمة.

استعرض محافظ قنا ، خلال الإجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من مشروعات ونسب تنفيذها، وأبرز المعوقات والملاحظات، وسبل تلافيها، موجهاً بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلاً أمام عمليات التنفيذ، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات الهامة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.