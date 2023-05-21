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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طب بيطري قنا تناظر 2105 رأس ماشية وطائر في قفط

تطعيم مواشى
تطعيم مواشى

نظمت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية نجع السويس بمركز قفط، لمناظرة الحيوانات والطيور لدى صغار المربين وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى مناظرة 2105 حيوان وطائر، بواقع 850 أغنام، 180 أبقار، 75 جاموس، 1000 دواجن، وتم إجراء الفحص على تلك الحيوانات والطيور في مجال الباطنة، الأمراض المعدية، الامراض التناسلية، الجراحة، الطفيليات الداخلية والخارجية.

 

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و أشار محافظ قنا ، إلى أن القافلة شارك فيها أطباء المديرية، واستهدفت توعية صغار المربين حول طرق وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية وكيفية علاجها بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية.
 

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا ، إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادى للتوسع فى تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة فى جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

 

و أكد مدير عام الطب البيطرى بقنا ، أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية فى إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.


 

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