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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بعدد من مناطق المدينة

جولة مدينة قنا
جولة مدينة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف التى تمت بعدد من شوارع مدينة قنا ، رافقه خلالها، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، و المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة.

 

استهل محافظ قنا ، جولته بتفقد الشوارع التي تم رصفها بمنطقة الحاكم العسكرى، بطول ٣٢ كم، حيث تجول المحافظ ومرافقوه بالشوارع سيراً علي الأقدام، للتأكد من جودة أعمال الرصف ومطابقتها للمواصفات المقررة.

 

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و وجه محافظ قنا ، بسرعة الإنتهاء من ضبط منسوب مطابق الصرف الصحي بتلك الشوارع ورصف الأجزاء المحيطة بها لتيسير حركة سير السيارات، كما وجه بضرورة الاهتمام بمستوي النظافة للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة.


وتابع محافظ قنا ، جولته بتفقد شارع المعتقل بعد الإنتهاء من رصفه بطول ١.١ كم، مشيدًا بجودة أعمال الرصف، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلي التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.

 

جولة مدينة قنا

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قنا اعمال الرصف جولة ميدانية مديرية الطرق منطقة الحاكم العسكرى الشوارع الصرف الصحى مستوى النظافة

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