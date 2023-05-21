4 وفيات.. أهالي الترامسة في قنا يشيعون جثامين ضحايا المنزل المنهار

شيع مئات الأهالى بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، جثامين ضحايا المنزل المنهار، الذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص تحت الأنقاض، فضلاً عن 11 مصابا.

وجرى تشييع الجثامين، بعد تحقيقات موسعة من قبل النيابة العامة، امتدت على مدار يوم كامل، مع أهالى المنزل، للوقوف على ملابسات الواقعة، ثم أصدرت قرارها باستخراج تصاريح دفن الجثامين.

انطلقت مراسم الجنازة من أمام مشرحة مستشفى قنا العام ، ثم أداء صلاة الجنازة بمسجد الجوفان، ومنها إلى مقابر قرية الترامسة، حيث جرى دفن الجثامين الأربعة واحداً تلو الآخر، وسط صرخات النساء.

سادت حالة من الصمت الممزوجة بالحزن، على ضحايا العقار المنهار، وذويهم الموزعين على المستشفيات بقنا و أسيوط، مع دعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين، و بالصبر والثبات للمصابين وذويهم.

وكانت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، شهدت انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص بينهم أطفال، وإصابة ١١ آخرين بإصابات متنوعة، بينهم حالتين فى حالة خطرة.

وتبين مصرع كل من: أسماء حسني أبوالحجاج ٣٥ عامًا، محمد هاني منصور 8 شهور، محمد منصور ٣٣ عاماً ، وتحية محمد منصور، عام ونصف، و جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

فيما أصيب كل من: رمضان محمود صدقى 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلى 37 عامًا، جنا يوسف منصور 10 أعوام، نعمة إبراهيم شاذلى 30 عامًا، وتبارك كمال طايع 28 عامًا، ورفيع هاني خضرى 4 أعوام، حميدة علي أحمد 70 عامًا، نوبية حساني أحمد 60 عامًا، ويوسف منصور جلال 45 عامًا.