3 وفيات و9 مصابين.. ننشر الصور الأولى لحادث انهيار منزل الترامسة بقنا 

شهدت قرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

انتقل إلى موقع المنزل المنهار السكرتير العام لمحافظة قنا، ومدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية و الجهات المختصة لمباشرة عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع المنزل المنهار، لنقل الجثث إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين مصرع كل من أسماء حسني أبو الحجاج، 35 عامًا، ومحمد هاني منصور، 8 شهور، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام.

تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعهم تحت تصرف النيابة.

فيما أصيب كل من: رمضان محمود صدقى، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلى، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلى، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضرى، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

