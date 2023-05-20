بالأسماء .. ارتفاع ضحايا منزل الترامسة إلى 3 وفيات و 9 مصابين بقنا

ارتفع عدد ضحايا المنزل المنهار بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا ، إلى ٣ وفيات و إصابة ٩ آخرين، عقب انهيار المنزل المكون من طابقين فوقهم صباح اليوم السبت.

انتقل إلى موقع المنزل المنهار مدير أمن قنا ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والجهات المختصة لمباشرة عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد كبير من السيارات إلى موقع المنزل المنهار، لنقل الجثث إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين مصرع كل من: أسماء حسني أبوللحجاج 26 عامًا، محمد هاني منصور 8 شهور، وصالحة محمد منصور 10 أعوام" جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من: رمضان محمود صدقى 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلى 37 عامًا، جنا يوسف منصور 10 أعوام، نعمة إبراهيم شاذلى 30 عامًا، وتبارك كمال طايع 28 عامًا، ورفيع هاني خضرى 4 أعوام، حميدة علي أحمد 70 عامًا، نوبية حساني أحمد 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.