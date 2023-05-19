شاب يتهم والده وزوجته بتهمة تعذيب شقيقته وحرمانها من التعليم في قنا

حرر شاب محضرًا ضد والده وزوجته الجديدة، بتهمة تعذيب شقيقته البالغة من العمر 15 عاماً، بقص شعرها وضربها، فضلاً عن حرمانها من استكمال تعليمها الأساسى بقرية الزوايدة، التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.



قال خال الفتاة المتضررة، إن ابنة شقيقته يتيمة الأم، حيث توفيت والدتها فى سن صغيرة، لذلك كانت تقيم معه في منزله، وتزوج والدها من أخرى، إلا أنه عام 2018 اجتمع والدها مع بعض القيادات بالقرية لرغبته في بقاء ابنته معه بالمنزل، وعاشت مع وزوجته الثانية.

وتابع خال الفتاة المتضررة: سافرت للعمل بالخارج وعند عودتى وجدت ابنة اختى فى حالة سيئة، وجسدها به كدمات وشعرها مقصوص، فضلاً عن حرمانها من التعليم، حيث تم إخراجها من المرحلة الإبتدائية.

وقال هشام محمد عصام، محامي المجنى عليها، إن الفتاة تدعى ندى.م.ع ١٥ عاماً، وشقيقها حررا محضرًا ضد زوجة والده، وتم إجراء الكشف الطبي على المجنى عليها، واتضح وجود كدمات متفرقة بالجسم وأسنان مكسرة.

وفى ذات السياق، جرى استدعاء الأب والزوجة لمركز شرطة نقادة، للتحقيق معهما بشأن الاتهامات الموجهة من الفتاة وشقيقها، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.

