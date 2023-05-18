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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جودة الرغيف.. السكرتير المساعد لمحافظة قنا يتفقد عددا من المخابز

جولة المخابز بقنا
جولة المخابز بقنا

أجرى محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، جولة ميدانية مفاجئة بالمخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية، من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.

جاءت الجولة بتكليف من اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، رافقه خلالها أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا .

 

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تضمنت الجولة المرور على مجمع إنتاج الخبز الآلي بالصالحية ومخبز قاصد كريم بمنطقة الشئون وسيارة توزيع الخبز بمنطقة بنزايون بوسط المدينة، حيث قام بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، واستفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره.

ونقل السكرتير العام المساعد، توجيهات اللواء محافظ قنا لمفتشي التموين بالمتابعة اليومية والمستمرة لسير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين.

كما شدد أبوكريشة، على إلزام مفتشى التموين بالمرور اليومى على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمن يستحق، مع ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف.

 

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