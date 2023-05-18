مصرع شيخ بلد وإصابة ابنته في حادث مروري بقنا

لقي شيخ بلد مصرعه وأصيبت ابنته، اليوم الخميس، في حادث مرورى بقرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث مرورى، نتج عنه مصرع شيخ بلد وإصابة ابنته، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع خالد عبد العليم أبو المجد، 55 عامًا، شيخ بلد، وإصابة ابنته رهف، 6 أعوام، أثناء سيرهما بقرية الحسينات.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، والطفلة المصابة إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.