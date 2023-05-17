إصابة شاب بطلق ناري مجهول في قرية بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الأربعاء، من مجهول بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة جنوب قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق ناري فى ظروف غامضة بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة.

بالانتقال والفحص تبين إصابة إيهاب أحمد 25 عاما، بطلق نارى، فى ظروف غامضة، خلال تواجه بقرية أسمنت.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة لنقل المصاب من موقع اسعاف البحرى قمولا إلى مستشفى طوخ بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن بقنا ، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والسلاح المستخدم فى إطلاق العيار النارى.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.