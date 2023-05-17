مصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء أداء عمله بصيانة شبكات قنا

لقى شاب " فنى صيانة" مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء أداء عمل مكلف به فى صيانة شبكات كهرباء بنطاق مركز قنا.



تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب صعقاً بالكهرباء، أثناء أداء عمله فى صيانة شبكات الكهرباء بنطاق مركز قنا.

تبين مصرع محمود قرشى عبد الراضي، فنى صيانة بهندسة كهرباء قنا شرق، مقيم بمدينة قنا ، أثناء تكليفه بأداء مهمة عمل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبها أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بقطاع توزيع كهرباء قنا ، بياناً نعت فيه الشاب الراحل، سائلين الله العظيم رب العرش أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله من الشهداء.