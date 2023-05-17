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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صعقاً بالكهرباء أثناء أداء عمله بصيانة شبكات قنا

الشاب المتوفي
الشاب المتوفي

 لقى شاب " فنى صيانة" مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء أداء عمل مكلف به فى صيانة شبكات كهرباء بنطاق مركز قنا.
 

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب صعقاً بالكهرباء، أثناء أداء عمله فى صيانة شبكات الكهرباء بنطاق مركز قنا.

 

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تبين مصرع محمود قرشى عبد الراضي، فنى صيانة بهندسة كهرباء قنا شرق، مقيم بمدينة قنا ، أثناء تكليفه بأداء مهمة عمل.

 

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، و تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

من جانبها أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بقطاع توزيع كهرباء قنا ، بياناً نعت فيه الشاب الراحل، سائلين الله العظيم رب العرش أن يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجعله من الشهداء.

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