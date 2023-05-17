تعليم قنا تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

أنهت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الأربعاء، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023، المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت المقبل وتستمر حتى الخميس 25 مايو الجارى.

وأشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادى العام 54882 طالب وطالبة، موزعين على 301 لجنة على مستوى المحافظة، بينما عدد طلاب الصف الثالث الإعدادى المهنى 610 طالب وطالبة موزعين على 6 لجان.

وشدد السيد، على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، بالإضافة إلى حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لتكون على تواصل لحظى على مدار الساعة بأفرعها بجميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الاعدادية.

و تابع السيد، كما تم الاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والأجواء الآمنة ومتابعة دخول الطلاب داخل اللجان وتسلم أوراق الأسئلة فى المواعيد المحددة.





