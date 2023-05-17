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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل بهندسة جنوب الوادي تناقش تطبيقات وسائط نقل الاتصالات

ورشة هندسة قنا
ورشة هندسة قنا

نظمت كلية الهندسة بـ جامعة جنوب الوادى ، ورشة عمل بعنوان" تطبيقات وسائط نقل الاتصالات" بالتعاون مع مركز تدريب المصرية للاتصالات بقنا ، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة . 

جاء ذلك بحضور الدكتور منتصر عبد الستار، رئيس قسم الهندسة الكهربية، و الدكتور هاني أحمد عطاالله، الاستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية، و المهندس محمود فكري هباش، مدير مركز تدريب المصرية للاتصالات بقنا ، و المهندس عبدالمعبود عباس، رئيس قسم معامل الاتصالات، و المهندس محمد نور الدين، مدير إدارة سنترال قنا شرق، و المهندس أحمد أبوالحسن، مدير إدارة السنترالات بالأقصر.

 

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وتضمنت فعاليات ورشة العمل، مجموعة عروض تقديمية ومحاضرات قدمها، متخصصين من الشركة المصرية للاتصالات، تناولت رؤية ورسالة الشركة في تشكيل خدمات الاتصالات بمصر و المنطقة من خلال التركيز على خدمة العملاء بمستوى احترافي  و التزام الشركة كمشغل متكامل لحلول الاتصالات في مصر ، و اقسام الشركة المصرية للاتصالات.

كما تضمنت ورشة العمل، الحديث عن الاتجاهات الحديثة في مجال الاتصالات واهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها مهندس الاتصالات وأهم فرص العمل المتاحة في مجال الاتصالات والتأكيد على ضرورة تنمية المهارات للطلاب و الخريجين و الاهتمام باللغة ومهارات العرض، و مطالعة كل ما هو جديد في مجال التخصص وأهمية الاتقان في مجال العمل وتنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية. 

وحث الدكتور منتصر عبد الستار، رئيس قسم الهندسة الكهربية، الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من  هذه اللقاءات التي تهدف إلى بناء قدرات الطلاب و تطوير معارفهم و تنمية خبراتهم، حيث تقام الندوة بحضور نخبة من المتخصصين من الشركة المصرية للاتصالات.

و أشاد الدكتور هانى أحمد عطا الله، الاستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية، بالتعاون المثمر بين الجامعة و المصرية للاتصالات في إقامة ورشة العمل التي تهدف لمتابعة الطلاب للجانب العملي و تحقيق التكامل مع الدراسة النظرية.



 

ورشة عمل هندسة قنا

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جامعه جامعة جنوب الوادي كلية الهندسة مركز تدريب المصرية للاتصالات ورشة عمل تطبيقات وسائط نقل الاتصالات خدمات الإتصالات الشركة المصرية للاتصالات قنا

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