رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وفد جامعة أوتفوش لوراند المجرية

ضمن برنامج الايراسموس بلس..

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، الوفد الأكاديمي لجامعة "أوتفوش لوراند Eötvös Loránd University" بودابست - المجر والذى ضم الدكتور ريفيسز أدم، والدكتور كوفازس زسولت ، والدكتورة كوفازنسى فيكتوريا الأساتذة بجامعة أوتفوش لوراند ، بحضور الدكتور محمود سيد عبدالصادق، منسق مشروع "ايراسموس بلس erasmus +" بالجامعة.

كما شهد رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات المحاضرة العلمية التى ألقاها الوفد الأكاديمي لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة بعلوم جنوب الوادي، وذلك فى إطار أنشطة برنامج "ايراسموس بلس erasmus +" للتبادل العلمى والثقافي مع جامعات دول الاتحاد الأوروبى.

و أكد رئيس الجامعة، اهتمام جنوب الوادي بدعم البحث العلمى، مشيراً إلى الفرص المتجددة التي يوفرها برنامج "ايراسموس بلس erasmus +" لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، و أهمية مثل هذه الزيارات في نقل الثقافات المختلفة وتبادل الرؤى العلمية والبحثية بما يساهم في رفع مهارات الطلاب و إعلاء مكانة جامعة جنوب الوادي في التصنيفات الدولية، داعياً شباب الباحثين إلى مواصلة الجهود للارتقاء بعملية البحث العلمى.



وأشار الدكتور محمود سيد عبدالصادق، منسق مشروع "ايراسموس بلس " بالجامعة، إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار أنشطة برنامج "ايراسموس بلس" للتبادل العلمي والثقافي مع جامعات دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة آخر مستجدات سبل التعاون المختلفة في الفترة القادمة لدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة وذلك في الفترة من 10-12 مايو 2023م.



تناولت المحاضرة العلمية للوفد الأكاديمي نبذة تعريفية عن جامعة "أوتفوش لوراند" وإسهاماتها العلمية، كما تناولت محاضرة عن "علوم المواد وخصائصها" واخر المستجدات العلمية في هذا المجال ، كما زار الوفد الأكاديمي المعمل المركزي بالجامعة، والمعامل البحثية بكلية العلوم.

جدير بالذكر أن جامعة أوتفوش لوراند "Eötvös Loránd University" تأسست في 1635م، وتقع حالياً في بودابست عاصمة المجر و تعد واحدة من أكبر مؤسسات التعليم العالي و أكثرها شهرة في المجر، حيث حاز خمسة من خريجيها على جائزة نوبل في مجالات مختلفة.