توافد القيادات التنفيذية والشعبية بقنا لتشييع جثمان محمود بكري

يشهد سرادق العزاء المعد لاستقبال معزين الراحل الاعلامى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، توافد كبير للقيادات التنفيذية و الشعبية، بمنطقة المعنا شرق مدينة قنا ، للمشاركة فى تشييع الجنازة.

يشهد سرادق العزاء، حالة ترقب وحزن، انتظاراً لقدوم جثمان الفقيد الراحل من القاهرة، يتقدمهم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، و أشقاء الراحل، وسط توافد لأعداد كبيرة من المعزين وأهالى قنا.



وتوفى محمود بكري أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى العسكرى بالقاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين، قضاها بالعناية المركزة.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا ، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام ٢٠١٥، واختير عضواً بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠، عن القائمة الوطنية من أجل مصر .



وكتب مصطفى بكرى مودعا شقيقه: رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل ، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكري ، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس ، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل ، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما ، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور ، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي ، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل، رحم الله اخي الحبيب.





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