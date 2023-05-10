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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقب وحزن في سرادق عزاء محمود بكري بقنا

عزاء محمود بكرى
عزاء محمود بكرى

يشهد سرادق عزاء الاعلامى الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، حالة ترقب وحزن، انتظاراً لقدوم جثمان الفقيد الراحل من القاهرة، إلى منطقة المعنا بمحافظة قنا.

 

يتقدم المتواجدين النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وأشقاء الفقيد الراحل، وسط توافد أعداد كبيرة من المعزين وأهالى قنا، للمشاركة فى تشييع جثمان الراحل.

 

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وكان الفقيد الراحل، توفى، أمس الثلاثاء، بمستشفى المعادى بالقاهرة، بعد فترة عناء مع المرض، تجاوزت أكثر من شهرين.

يذكر أن الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، من أبناء قرية المعنا بمحافظة قنا ، شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، عام 2015، وعين عضواً بمجلس الشيوخ عام 2020.
 

وكتب النائب مصطفى بكرى، تدوينه على موقع تويتر نعى فيها شقيقه قائلا: رحل الحبيب ، رفيق الدرب الطويل ، رحل أخي وقرة عيني النائب د. محمود بكري ، رحل الذي أفني حياته في خدمة الناس ، رحل نائب الفقراء والمساكين الذي كان يعمل في صمت ، رحل أعز إنسان في الحياه ، كأنه كان يشعر بدنو الأجل، ودعنا وودع أسرته وأبنائه بينما هو يعالج في المستشفي ، قال لنا أمي وأبي يناديني وقد حلمت بهما ، طلب من الجميع العفو والسماح وهو البلسم طيب القلب ، رحل الرمز الوطني والإنسان الجسور، رحل الطاهر النزيه، أسأل نفسي، كيف تكون الحياة بدونك ياشقيقي وياروحي ، قبل أن يرحل كان يريد أن ينهي كل شيء ، مشروعات دائرته في حلوان ،مذكراته، أشياء كثيره كانت مثار دهشة وتساؤل ، رحم الله خي الحبيب".



 

عزاء محمود بكرى

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قنا منطقة المعنا محمود بكري مصطفى بكري مستشفي المعادي عضو مجلس الشيوخ عزاء محمود بكري

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