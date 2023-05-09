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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات التدريب البدنى والذهنى للمعلمين الجدد بقنا

تدريب المعلمين الجدد
تدريب المعلمين الجدد بقنا

انطلقت أولى فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد والمرشحين للعمل ضمن مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الاطفال والصفوف الأولى، اليوم الثلاثاء، بمقر مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية التابعة لإدارة قنا التعليمية تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا .

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن الهدف العام للبرنامج التدريبى هو اكتساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال.

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و أضاف السيد، بأن الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول، تضمنت تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين.

و تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، فيما يتضمن اليوم الثالث التدريب على مهارات الإتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

و أشار السيد، إلى أن التدريب يأتى وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الوزارة على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال، حيث يتم التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية وأقسام التدريب بالإدارات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وتوجيه عام التربية الرياضية فى الفترة من الثلاثاء 9 مايو وحتى الخميس 11 مايو 2023.

 

تدريب المعلمين الجدد بقنا

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