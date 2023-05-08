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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 51 فدانا و23 قيراطا أملاك دولة ضمن الموجة الـ 21 بقنا

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد من التعديات بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية. 

 

و أوضح محافظ قنا ، بأن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين.

 

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و أشار الداودى، إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعد بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعد بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعد بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراطا. 


وأضاف محافظ قنا ، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة.

 

 و شدد الداودى، على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

 

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