للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة.. محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف مدينة قفط

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولاته علي عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدن المحافظة، بتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قفط لمتابعة سير العمل ومدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

ورافق النحافظ خلال الجولة، ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، وعدد من القيادات التنفيذية، بضرورة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتصدي لأية محاولات لاستغلال المواطنين.

و إلتقى محافظ قنا ، بعدد من المواطنين واطمئن منهم علي عدم وجود أي زيادة في تعريفة الأجرة المقررة، وعدم وجود أى تجاوزات من قبل السائقين، مشددًا علي تطبيق كافة الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفات على التعريفة الجديدة المعتمدة، وأنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات من السائقين، و لن يسمح لأحد بأن يستغل المواطنين.

وقال محافظ قنا، إنه وجه الأجهزة التنفيذية بمراكز المحافظة بمتابعة جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وإعلانها بصورة واضحة داخل المواقف، مع وضع ملصق على كل سيارة يتضمن خط السير والأجرة المقررة.

كما ناشد الداودي المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة" 0963328472 - 0963337291 ".

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