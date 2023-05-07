محافظ قنا يتفقد ورش تدريب الفتيات على الحياكة بالمجلس القومي للمرأة

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بالورش التدريبية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة " الباترون والقص والخياطة "، وأعمال إنتاج صابون البشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة".



وقال محافظ قنا، إن فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ينفذ 4 ورش تدريبية فى مجال تعليم الباترون والقص والخياطة تستمر لمدة 15 يوما، تستهدف تدريب 80 فتاة ممن تلقين تدريب ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمركزى الوقف و دشنا و تشمل التدريبات تعريف السيدات والفتيات كيفية قراءة الباترون ومعرفة أماكن بيع الخامات وكيفية تسعير منتجاتهن وبيعها.

وتابع الداودى، فضلا عن تنفيذ 14 ورشة لتدريب الفتيات على إنتاج صابون البشرة، تستهدف تدريب 180 فتاة من قرى" المفرجية – جزيرة مطيرة – الجمالية" بمركز قوص ، و 120 فتاة من قرى" العطيات – فاو بحرى – أبومناع بحرى" مركز دشنا ، و 120 فتاة من قرية بخانس بمركز أبوتشت ، و60 فتاة من قرى المراشدة – الوقف – القلمينا بمركز الوقف.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه من المتوقع الوصول إلى تدريب 810 فتاة بقرى حياة كريمة ممن تدربن سابقا على ريادة الاعمال، مشيرًا إلى أن المرأة القنائية لديها القدرة على الإبداع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية.

وقالت الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، إن فرع المجلس نجح فى تدريب 45 فتاة بقرى مركز الوقف على الخياطة والقص خلال شهر أكتوبر الماضى، ونجحن فى إنتاج عدد 4500 شنطة.

وأشارت سعدى إلى أننا مستمرون فى تنظيم فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات، وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لدخول سوق العمل الحر، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.

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