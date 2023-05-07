عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد ورش تدريب الفتيات على الحياكة بالمجلس القومي للمرأة

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية بالورش التدريبية التى ينظمها فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، لتدريب الفتيات على أعمال الحياكة " الباترون والقص والخياطة "، وأعمال إنتاج صابون البشرة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

 

محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

لإجراء جراحة معقدة بالأوتار.. 100 ألف جنيه تحقق حلم علاء بالمشى على قدميه


 وقال محافظ قنا، إن فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ينفذ 4 ورش تدريبية فى مجال تعليم الباترون والقص والخياطة تستمر لمدة 15 يوما، تستهدف تدريب 80 فتاة ممن تلقين تدريب ريادة الأعمال بقرى حياة كريمة بمركزى الوقف و دشنا و تشمل التدريبات تعريف السيدات والفتيات كيفية قراءة الباترون ومعرفة أماكن بيع الخامات وكيفية تسعير منتجاتهن وبيعها.

وتابع الداودى، فضلا عن تنفيذ 14 ورشة لتدريب الفتيات على إنتاج صابون البشرة، تستهدف تدريب 180 فتاة من قرى" المفرجية – جزيرة مطيرة – الجمالية" بمركز قوص ، و 120 فتاة من قرى" العطيات – فاو بحرى – أبومناع بحرى" مركز دشنا ، و 120 فتاة من قرية بخانس بمركز أبوتشت ، و60 فتاة من قرى المراشدة – الوقف – القلمينا بمركز الوقف.

وأوضح محافظ قنا ، بأنه من المتوقع الوصول إلى تدريب 810 فتاة بقرى حياة كريمة ممن تدربن سابقا على ريادة الاعمال، مشيرًا إلى أن المرأة القنائية لديها القدرة على الإبداع وإنتاج منتجات ذات جودة عالية.

وقالت الدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، إن فرع المجلس نجح فى تدريب 45 فتاة بقرى مركز الوقف على الخياطة والقص خلال شهر أكتوبر الماضى، ونجحن فى إنتاج عدد 4500 شنطة.

وأشارت سعدى إلى أننا مستمرون فى تنظيم فعاليات الدورات التدريبية للسيدات والفتيات، وذلك للتأهيل وصقل المهارات والخبرات وتشجيع السيدات والفتيات لدخول سوق العمل الحر،  وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين ظروفهن الاقتصادية والمعيشية.

 

المجلس القومى للمرأة بقنا

IMG-20230507-WA0063
IMG-20230507-WA0063
IMG-20230507-WA0073
IMG-20230507-WA0073
IMG-20230507-WA0066
IMG-20230507-WA0066
IMG-20230507-WA0071
IMG-20230507-WA0071
IMG-20230507-WA0067
IMG-20230507-WA0067
IMG-20230507-WA0072
IMG-20230507-WA0072
IMG-20230507-WA0069
IMG-20230507-WA0069


 

المجلس القومى للمرأة إنتاج صابون البشرة أعمال الحياكة حياة كريمة الوقف دشنا المرأة القنائية سوق العمل الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

بدء التقديم غداً.. فتح باب الحصول على خطوط سير سيارات الأجرة بقنا

مبني بالطين منذ 20 عاما.. إزالة سور يعرقل حركة المرور في قنا

ترشيحاتنا

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

أستراليا ونيوزيلندا تطلقان 21 طلقة مدفعية احتفالا بتتويج تشارلز

بعد 3 سنوات.. القضاء العراقي يصدر حكمه على قاتل هاشم الهاشمي

أخبار تهمك| مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس اليوم

أبرزها الوقود.. الوزراء يكشف عن أبرز السلع المصدرة للخارج

اختتام الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

فيديو

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ