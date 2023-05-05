خروج 284 حالة من المصابين بالتسمم بسبب «بوظة» أبو تشت من المستشفيات

قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن إجمالى عدد مصابي اشتباه تسمم مشروب البوظة بقرية العضاضية، بلغ 292 حالة، خرج منهم ٢٨٤ حالة، و يخضع ٨ حالات منهم للملاحظة، لحين تماثلهم للشفاء التام.

جاء ذلك خلال، متابعة وكيل وزارة الصحة بقنا ، للمصابين مستشفى فرشوط المركزى، للإطمئنان على حالتهم الصحية، وبرفقته الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ" بمديرية الصحة، وفريق الإدارة الصحية بأبوتشت.

أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت المركزى، خرج منهم 229 حالة عقب تحسن حالتهم، وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفي.

وتابع تاوضروس، فيما تم توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزى، خرج منهم 33 حالة، و 4 حالات مازالت تحت الملاحظة، كما تم دخول 25 حالة بمستشفى نجع حمادي العام، خرج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات.