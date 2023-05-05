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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا : خروج 229 حالة مشتبه تسممها بالبوظة من المستشفى بعد علاجهم

حالات اشتباه تسمم
حالات اشتباه تسمم أبوتشت

توجه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى مستشفى فرشوط المركزى، للاطمئنان علي الحالات المشتبه إصابتهم بالتسمم عقب تناولهم مشروب البوظة.

رافق تاوضروس خلال جولة اطمئنانه على المصابين ، الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ" بمديرية الصحة، وفريق الإدارة الصحية بأبوتشت.

 

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قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن عدد المصابين، بلغ 292 حالة، تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت المركزى، خرج منهم 229 حالة عقب تحسن حالتهم، وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفي.

 

و أضاف تاوضروس، كما تم توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزى، خرج 33 حالة منهم و 4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفى، كما تم دخول 25 حالة بمستشفى نجع حمادي العام، خرج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات.

 

و اطمئن وكيل وزارة الصحة بـ قنا،  علي حالات الإصابة بأبوتشت، و الرعاية الطبية السريعة لهم، موجهاً بتسخير كافة المقومات لتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم.

 

وكانت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بقنا ، تلقت إخطار بإصابة عدد كبير من المواطنين باشتباه تسمم غذائى، إِثر تناولهم لمشروب بأحد أسواق قرية العضاضية بمركز أبوتشت.
 

قنا مشروب البوظة مستشفى فرشوط المركزى وزارة الصحة أبوتشت نجع حمادى قرية العضاضية اشتباه تسمم غذائي

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