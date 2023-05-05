صحة قنا : خروج 229 حالة مشتبه تسممها بالبوظة من المستشفى بعد علاجهم

توجه الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى مستشفى فرشوط المركزى، للاطمئنان علي الحالات المشتبه إصابتهم بالتسمم عقب تناولهم مشروب البوظة.

رافق تاوضروس خلال جولة اطمئنانه على المصابين ، الدكتور خالد الزمقان، مدير الطب الوقائي والدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة " الطوارئ" بمديرية الصحة، وفريق الإدارة الصحية بأبوتشت.

قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن عدد المصابين، بلغ 292 حالة، تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت المركزى، خرج منهم 229 حالة عقب تحسن حالتهم، وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفي.

و أضاف تاوضروس، كما تم توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزى، خرج 33 حالة منهم و 4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفى، كما تم دخول 25 حالة بمستشفى نجع حمادي العام، خرج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات.

و اطمئن وكيل وزارة الصحة بـ قنا، علي حالات الإصابة بأبوتشت، و الرعاية الطبية السريعة لهم، موجهاً بتسخير كافة المقومات لتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم.