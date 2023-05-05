البوظة القاتلة .. ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بقنا إلى 292 حالة

ارتفع عدد مصابى اشتباه التسمم بسبب مشروب البوظة بـ قنا ، إلى 292 حالة، بعد توافد أعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفيات أبوتشت وفرشوط المركزى، لعلاجهم من حالات الإعياء التى أصابتهم.

من جانبه رفع مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع حالات المصابين المشتبه اصاباتهم بتسمم، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

فيما دفعت مديرية الصحة، بوفد طبى لمتابعة الموقف، و مساعدة الأطقم الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى، للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالتسمم.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن الحادث أسفر عن إصابة 292 حالة، تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت وخروج 229 حالة منهم،عقب تحسن حالتهم وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفي.

وأضاف تاوضروس، كما تم توجيه 37 حالة لمستشفى فرشوط المركزي وخروج 33 حالة منهم و4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفي، كما تم دخول 25 حالة بمستشفي نجع حمادي العام وخروج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات.



وكانت غرفة العمليات بـ قنا ، تلقت بلاغ يفيد إصابة عشرات الأشخاص، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.