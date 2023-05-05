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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد تسمم 175 شخصا.. أمن قنا يضبط بائع بوظة متجول بأبوتشت

حالات اشتباه تسمم
حالات اشتباه تسمم أبوتشت

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط بائع بوظة متجول، على خلفية إصابة ١٧٥ بحالات اشتباه تسمم، جرى نقلهم على إثرها للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

عثر بحوزة البائع المتجول على ٤ براميل تحتوى مشروب البوظة، كانت معدة لبيعها للمواطنين فى الشوارع بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

 

قنا .. ارتفاع مصابى اشتباه" مشروب البوظة" إلى 175 حالة

توافد مصابى"البوظة" على مستشفى أبوتشت المركزى بقنا .. صور

 

أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات مع البائع المتجول، و التحفظ على عينات من مشروب البوظة، للتأكد من تسببها فى حالات اشتباه التسمم من عدمه.

وشهد مستشفى أبوتشت المركزى، توافد أعداد كبيرة من المصابين، وصل عددهم حتى الآن، إلى  ١٧٥ حالة، مشتبه إصابتهم بحالات تسمم، عقب تعرضهم لحالات إعياء شديدة، بعد تناولهم مشروب البوظة.

 

من جانبه رفع مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع حالات المصابين المشتبه باصاباتهم بتسمم، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

فيما دفعت مديرية الصحة، بوفد طبى لمتابعة الموقف، و مساعدة الأطقم الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى، للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالتسمم.

وكانت غرفة العمليات بـ قنا ، تلقت بلاغ يفيد إصابة ١٠٠ شخص، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.
 

المصابين باشتباه تسمم بقنا

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قنا اشتباه تسمم ضبط بائع بوظة متجول مشروب البوظة قرية العضاضية مستشفي أبوتشت المركزي المصابين حالات التسمم مديرية الصحة

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