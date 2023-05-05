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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1300 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقرية الشرقي سمهود بقنا

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية الشرقي سمهود التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ١٣٣٥ مواطن فى ٨ تخصصات طبية بواقع " ٣٢٧ حالة طب وجراحة العيون، ٢٨٩ حالة طب أطفال، ٢٨١ حالة جراحة عظام، ٢٥٧ حالة أمراض باطنة، ٧٣ حالة طب وجراحة الفم والأسنان، ٤٤ حالة جراحة عامة ، ٤٠ حالة أمراض نساء وتوليد، ٢٤ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ١١٩ حالة.

 

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

‏‪وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة تقدم أيضاً خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما ٦٨ مواطناً.

و أضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، هذا إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. 

قنا حياة كريمة مديرية الصحة وزارة الصحة قافلة طبية مجانية قرية الشرقي سمهود خطورة الزيادة السكانية الصحة الانجابية الكوادر الطبية

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