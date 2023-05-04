سكرتير مساعد قنا يتابع تطبيق تعريفة الأجرة الجديدة 

عقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة المرور الميداني وتشديد الحملات الرقابة علي جميع مواقف سيارات الأجرة للتأكد من مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

نقل السكرتير العام المساعد، توجيهات محافظ قنا بضرورة سرعة الإنتهاء من تركيب الملصق علي جميع سيارات الاجرة والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، والتأكد من عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب واستغلال المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان محافظ قنا ، أجرى جولة تفقدية صباح اليوم، بمجمع مواقف مدينة قنا للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين بتحريك أسعار لتر السولار بدء من الساعة 2 صباحا اليوم الخميس من 7,25جنيه إلى8,25 جنيه.

وقال محافظ قنا، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين الأماكن المختلفة، و سوف يتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة.

وطالب محافظ قنا ، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك، و موجهًا مدير المواقف بوضع البنرات واللوحات الإرشادية والملصقات المدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة، منعاً لاستغلال المواطنين، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة الجديدة وخط السير .

