برعاية مجلس الوزراء..محافظ قنا يعلن عن أكبر قافله طبية بالقرى الأكثر احتياجًا 

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقري الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور احمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، على مدار ثلاثة أيام بقرى قنا.

وقال محافظ قنا ، إن القافلة تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقرر تنظيم القافلة أيام الخميس 11 مايو الجارى بقرية المراشدة بالوقف، ويوم الجمعة 12 مايو الجارى بقرية هّو مركز نجع حمادي، والسبت 13 مايو بعزبة البوصة مركز أبوتشت.

وأضاف الداودى، بأن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية مثل" العيون - الجلدية - القلب - الاوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات".



و أشار محافظ قنا ، إلى أنه سوف يتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة المنوفية، و سيتم تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين بمؤسسة بهية.