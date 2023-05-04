قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادي توقع الكشف على 413 حالة بقرية الدهسة

ضمن حياة كريمة





نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية شاملة لقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط شمال قنا ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية رئيس الجامعة، تمكنت من الكشف على ٤١٣ حالة.



وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن القافلة شارك فيها أطباء متميزون بكافة التخصصات من كلية الطب، كما شارك متخصصين من كليات التربية النوعية والزراعة ومركز تعليم الكبار بالجامعة بعمل ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالى القرية.

و أوضح رئيس الجامعة، بأن القافلة الطبية قدمت خدماتها العلاجية لـ 413 حالة فى تخصصات النساء وتوليد والجلدية و الأنف والاذن والحنجرة والباطنة و الأطفال و النفسية والعصبية والرمد والعظام، كما شارك صندوق مكافحة الإدمان و التعاطي في عمل التوعية لأهالي القرية بمخاطر الإدمان و طرق العلاج.



وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الندوة التثقيفية التى حاضر فيها متخصص من كلية الزراعة، شرح فيها التعرف على المشكلات التى تواجه مزارعى القرية كالحشائش التى تصيب المحاصيل وكيفية مقاومتها وخاصة الحشرات القشرية التى تصيب الذرة الشامية وتم طرح العديد من التساؤلات وكيفية الوصول للانتاجية المطلوبة للعديد من المحاصيل.

و أضاف نائب رئيس الجامعة، كما تولى متخصص من كلية التربية النوعية قسم التربية الفنية شرح أهمية الفنون وتنمية الحس الجمالى لدى الأطفال وكيفية اكتشاف المواهب الفنية وتأثير الفن فى تهذيب الشخص والمجتمع المحيط.



وتابع نصارى، كما قام متخصص من مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتوعية بأهمية التعليم عامة وتعليم الكبار خاصة والدور الذى تلعبه مراكز تعليم الكبار للقضاء على الأمية وتعريف المواطنين ببرامج محو الأمية واماكن تواجدها.



