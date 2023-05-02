هكرز يخترق موقعى كليتى "الهندسة والحاسبات" بجامعة جنوب الوادى

اخترق هكرز مجهول الهوية حتى الآن، موقعي كليتي الهندسة ونظم المعلومات بـ جامعة جنوب الوادي ، ناشراً بعض العبارات على الصفحات الرئيسية للموقعين.

تضمنت الرسالة المنشورة على الصفحة الأولى للموقعين:" تصدق يسطا مش خسارة فيا هندسة ولا حاسبات، أنا جاي أثير البلبلة بس، تحياتي للجميع خصوصاً سامح مونستر، ودكتور عمر، وبنات كلية علوم".

و تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تداول اسكرينات لنص رسالة المخترق المنشورة على الموقعين، ما بين تعليقات ساخرة و أخرى تطالب بسرعة ضبط الهكرز حتى لا تكون بيانات الطلاب و أعضاء هيئة التدريس غير آمنه.

فيما لم تصدر جامعة جنوب الوادى، أى بيانات، حتى لحظة كتابة هذه السطور، للإفادة بما تم اتخاذه من قبل الجامعة تجاه ما حدث من اختراق.



