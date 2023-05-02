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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هكرز يخترق موقعى كليتى "الهندسة والحاسبات" بجامعة جنوب الوادى

اختراق موقع هندسة
اختراق موقع هندسة جنوب الوادى

اخترق هكرز مجهول الهوية حتى الآن، موقعي كليتي الهندسة ونظم المعلومات بـ جامعة جنوب الوادي ، ناشراً بعض العبارات على الصفحات الرئيسية للموقعين.

تضمنت الرسالة المنشورة على الصفحة الأولى للموقعين:" تصدق يسطا مش خسارة فيا هندسة ولا حاسبات، أنا جاي أثير البلبلة بس، تحياتي للجميع خصوصاً سامح مونستر، ودكتور عمر، وبنات كلية علوم".

 

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و تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق تداول اسكرينات لنص رسالة المخترق المنشورة على الموقعين، ما بين تعليقات ساخرة و أخرى تطالب بسرعة ضبط الهكرز حتى لا تكون بيانات الطلاب و أعضاء هيئة التدريس غير آمنه.

فيما لم تصدر جامعة جنوب الوادى، أى بيانات، حتى لحظة كتابة هذه السطور، للإفادة بما تم اتخاذه من قبل الجامعة تجاه ما حدث من اختراق.


 

صفحات كليتى الهندسة والحاسبات

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IMG-20230502-WA0002
IMG-20230502-WA0002
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جامعه جامعة جنوب الوادي الهندسة نظم المعلومات تصدق يسطا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قنا

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