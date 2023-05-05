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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة نجع حمادي

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، شمال قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٨ مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى ، صباح غد السبت الموافق ٦ مايو الجارى، لمدة ٤ ساعات.

 

و أوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 5 صباحاً ، و يستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية لأكشاك الكهرباء.

 

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و أضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: الترعة الضمرانية، العمارات السكنية، منطقه الاستاد، منطقة خلف الاستاد، منطقة التقسيم المخالف، مدرسة الصنايع، مدرسة المشتركة، والوعي الاسلامي.

 

و أشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف عمل صيانة نصف سنوية لكشافات الإنارة، بهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

و طالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.


 

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