غداً السبت.. فصل التيار الكهربائي عن 8 مناطق بمدينة نجع حمادي

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى، شمال قنا ، فى بيان لها اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى، عن ٨ مناطق بنطاق مدينة نجع حمادى ، صباح غد السبت الموافق ٦ مايو الجارى، لمدة ٤ ساعات.

و أوضح بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائى، سوف يبدأ فى تمام الساعة الـ 5 صباحاً ، و يستمر حتى الساعة 9 صباحاً ، لحين انتهاء أعمال الصيانة نصف السنوية لأكشاك الكهرباء.

و أضاف بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي سوف يشمل المناطق التالية: الترعة الضمرانية، العمارات السكنية، منطقه الاستاد، منطقة خلف الاستاد، منطقة التقسيم المخالف، مدرسة الصنايع، مدرسة المشتركة، والوعي الاسلامي.

و أشار بيان هندسة كهرباء نجع حمادى، إلى أن أعمال الصيانة الدورية تستهدف عمل صيانة نصف سنوية لكشافات الإنارة، بهدف تطوير وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

و طالبت هندسة كهرباء نجع حمادى فى بيانها ، القطاعات الخدمية و الحكومية و المواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم، وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائى، لحين عودة التيار مرة أخرى.



