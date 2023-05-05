حملة مكافحة السوسة الحمراء تفحص 581 ألف نخلة في قنا

فحصت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بـ قنا ، 581 ألف و 780 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة.

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 164 نخلة، و قامت الإدارة بمعالجة 124 نخلة، واقتلاع 40 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، و الرش الوقائي لـ 47 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل.

وتابع محافظ قنا: فضلا عن فحص 480 نخلة بمنطقة الغابة بالمعني من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، كما أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

وقال المهندس محمد الجيلانى، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، إن الإدارة فحصت 2900 نخلة من إجمالي 125 ألف و 346 نخلة بجميع نواحي مركز قنا ، نتج عنها الكشف عن إصابة 25 نخلة، تم معالجة 5 منهم واقتلاع 20 نخلة.

وأشار الجيلانى، إلى أن الحملة تأتى فى إطار الخطة التي تتبناها وزارة الزراعة، للإرتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.



