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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكافحة السوسة الحمراء تفحص 581 ألف نخلة في قنا

نخيل
نخيل

فحصت الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة بـ قنا ، 581 ألف و 780 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة.

 

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 164 نخلة، و قامت الإدارة بمعالجة 124 نخلة، واقتلاع 40 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، و الرش الوقائي لـ 47 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة بهدف الحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل.

 

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وتابع محافظ قنا: فضلا عن فحص 480 نخلة بمنطقة الغابة بالمعني من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، كما أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها .

 

وقال المهندس محمد الجيلانى، وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، إن الإدارة فحصت 2900 نخلة من إجمالي 125 ألف و 346 نخلة بجميع نواحي مركز قنا ، نتج عنها الكشف عن إصابة 25 نخلة، تم معالجة 5 منهم واقتلاع 20 نخلة.

 

وأشار الجيلانى، إلى أن الحملة تأتى فى إطار الخطة التي تتبناها وزارة الزراعة، للإرتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.


 

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