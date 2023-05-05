توافد مصابى"البوظة" على مستشفى أبوتشت المركزى بقنا .. صور

شهد مستشفى أبوتشت المركزى بـ قنا ، توافد العشرات من مصابى مشروب" البوظة"، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم للعلاج من اشتباه التسمم.

ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من ١٠٠ حالة، عقب تناولهم مشروب البوظة، من أحد الباعة الجائلين بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

تبين أن عدد كبير من المصلين بقرية العضاضية، توجهوا لشرب البوظة من بائع متجول أمام المسجد، ما أدى إلى إصابتهم.

من جانبه أعلن مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

وكانت غرفة العمليات بـ قنا ، تلقت بلاغ يفيد إصابة ١٠٠ شخص، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.