تناولوا بوظة.. إصابة 70 شخصا باشتباه تسمم في قنا

تسبب مشروب البوظة فى إصابة حوالى 70 شخصاً ، باشتباه تسمم، فى قرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى غرفة العمليات بـ قنا ، يفيد ورود بلاغ بإصابة 70 شخصا، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

فيما أعلن مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





