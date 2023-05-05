قنا.. ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بسبب البوظة إلى 100 حالة

ارتفع عدد المصابين باشتباه تسمم مشروب البوظة إلى 100 حالة بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

تلقى غرفة العمليات بـ قنا، يفيد ورود بلاغ بإصابة 100 شخص، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

فيما أعلن مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ للتعامل مع المصابين، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





