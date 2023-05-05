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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. ارتفاع مصابى اشتباه" مشروب البوظة" إلى 175 حالة

حالات اشتباه تسمم
حالات اشتباه تسمم أبوتشت

ارتفع عدد مصابى اشتباه مشروب البوظة بـ قنا ، إلى ١٧٥ حالة، بعد توافد أعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى، لعلاجهم من حالات الإعياء التى أصابتهم.

من جانبه رفع مستشفى أبوتشت المركزى، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع حالات المصابين المشتبه باصاباتهم بتسمم، وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة للتعامل مع حالات التسمم.

 

 

توافد مصابى"البوظة" على مستشفى أبوتشت المركزى بقنا .. صور

قنا.. ارتفاع عدد مصابي اشتباه التسمم بسبب البوظة إلى 100 حالة

 

فيما دفعت مديرية الصحة، بوفد طبى لمتابعة الموقف، و مساعدة الأطقم الطبية بمستشفى أبوتشت المركزى، للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بالتسمم.

من جانبها دفعت أجهزة الأمن بـ قنا ، بقوات أمن إلى مستشفى أبوتشت، لمتابعة الموقف، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

وكانت غرفة العمليات بـ قنا ، تلقت بلاغ يفيد إصابة ١٠٠ شخص، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

قنا مشروب البوظة حالات التسمم أبوتشت اشتباه تسمم مشروب بوظه مديرية الصحة مستشفي أبوتشت المركزي قرية العضاضية

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