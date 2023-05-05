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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبني بالطين منذ 20 عاما.. إزالة سور يعرقل حركة المرور في قنا

إزالة سور مخالف بدشنا
إزالة سور مخالف بدشنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا ، من إزالة حالات تعدى على الطريق من بينها سور بالطوب الطينى يعرقل حركة المرور بالطريق العام، لأكثر من 20 عاماً مضت.
 

جاء ذلك ضمن حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائبيه قاسم عبدالرضي، والحسيني صبري، باستخدام معدات الوحدة المحلية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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وقال عبداللاه الخبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن معدات الوحدة تمكنت من إزالة سوار بالطوب الأحمر والطين، وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، لإعاقتها حركة المرور بالطريق العام.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، إلى أنه لا تهاون مع أى تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسوف يتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
 

وأوضح الخبير، أن الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق  والعمل على رصد المخالفات وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ، على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.


 

 

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