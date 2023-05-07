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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

متابعة سيارات الأجرة
متابعة سيارات الأجرة بقنا


 

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بمجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.


رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، و طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، و العقيد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا.

 

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التقى محافظ قنا ، بعدد من الركاب واطمئن منهم على مدى إلتزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، كما أجري نقاشا مع سائقي السيارات للتعرف علي أرائهم بشأن قيمة التعريفة الجديدة، مؤكدا أن هذه التعريفة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، والتي راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز  والمدن والقري، حفاظاً علي حقوق المواطنين، و توفير العدالة للسائقين.
 

 وقال محافظ قنا ، إن جميع الوحدات المحلية للمدن بالتنسيق مع إدارة المرور ، إنتهت من وضع ملصقات التعريفة الجديدة علي الزجاج الأمامي للسيارات مُوضح به خط السير لكل سيارة ، وقيمة التعريفة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية علي جميع مواقف سيارات الأجرة داخل نطاق المحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

 

وأضاف الداودى، بأن الهدف من هذه الجولات التأكد من مدى إلتزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية، والتأكيد أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين.

 

و ناشد محافظ قنا ، جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لإتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة" 0963328472 - 0963337291 ".


 

متابعة المواقف بقنا

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