بدء التقديم غداً.. فتح باب الحصول على خطوط سير سيارات الأجرة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة.

وتابع محافظ قنا ، وكذلك تدعيم بعض خطوط السير للسرفيس الداخلى داخل مدينة قنا ، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

و أضاف الداودى، بأنه بناء على المتابعة والرصد لحركة الركاب فى مواقف سيارات الأجرة، فقد تم الموافقة على تدعيم خطوط سير سيارات الأجرة بين مدينة قنا والمراكز بـ 95 سيارة.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الموافقة على تدعيم 4 خطوط سير سرفيس داخل مدينة قنا بـ 20 سيارة، بواقع 5 سيارات لكل خط، وذلك للقضاء على تكدس الركاب بتلك الخطوط، وتوفير وسيلة نقل حضارية و آمنة لهم.



و أوضح محافظ قنا ، بأن التقديم سوف يبدأ غداً الأحد الموافق 7 مايو الجارى، و يستمر لمدة 15 يوم، حتى الأحد الموافق 21 مايو الجارى ، وعلى من يرغب التقدم عليه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها، وتقديم المستندات المطلوبة.



