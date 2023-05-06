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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التقديم غداً.. فتح باب الحصول على خطوط سير سيارات الأجرة بقنا

تقديم سيارات الأجرة
تقديم سيارات الأجرة بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، وذلك لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة.

 

وتابع محافظ قنا ، وكذلك تدعيم بعض خطوط السير للسرفيس الداخلى داخل مدينة قنا ، والتى يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات.

 

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و أضاف الداودى، بأنه بناء على المتابعة والرصد لحركة الركاب فى مواقف سيارات الأجرة، فقد تم الموافقة على تدعيم خطوط سير سيارات الأجرة بين مدينة قنا والمراكز بـ 95 سيارة.

 

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم الموافقة على تدعيم 4 خطوط سير سرفيس داخل مدينة قنا بـ 20 سيارة، بواقع 5 سيارات لكل خط، وذلك للقضاء على تكدس الركاب بتلك الخطوط، وتوفير وسيلة نقل حضارية و آمنة لهم.

 


و أوضح محافظ قنا ، بأن التقديم سوف يبدأ غداً الأحد الموافق 7 مايو الجارى، و يستمر لمدة 15 يوم، حتى الأحد الموافق 21 مايو الجارى ، وعلى من يرغب التقدم عليه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها، وتقديم المستندات المطلوبة.


 

 

تقديم سيارات الأجرة بقنا

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