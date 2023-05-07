تعليم قنا: غرفة عمليات امتحانات النقل بـ قوص لم تتلق أى شكاوى

قال طارق نورالدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا ، إن غرفة عمليات تعليم قوص لم تتلق أى شكاوى تخص سير عملية الامتحانات بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

جاء ذلك عقب متابعة امتحانات طلاب النقل فى يومها الأول، حيث استقبلت أكثر من ٣٠٠ مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بمركز قوص، طلاب مراحل النقل لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.



أشار نورالدين، إلى أن فريق المتابعة وتقييم الأداء التابع للإدارة بالإضافة إلى موجهي المواد الأساسية يتابعون سير عملية امتحانات النقل بمختلف المراحل طبقا لخطة عمل اعدتها غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية.

ووجه مدير عام تعليم قوص، الشكر لمديرى المدارس بمختلف المراحل لما شاهده من جاهزية فنية وإدارية باللجان المعده لأداء الطلاب الامتحانات.

وشدد نور الدين، على ضرورة البدء فى عملية التصحيح ليتم إعلان نتائج الامتحانات للطلاب فى موعدها مع مراعاة الدقة فى عملية التصحيح ورصد الدرجات.