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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دور الإعلام فى التوعية بالمشروعات القومية ندوة بمركز إعلام قنا

مركز إعلام قنا
مركز إعلام قنا

نظم مركز إعلام قنا ، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان" دور الإعلام فى التوعية بالمشروعات القومية"، حاضر فيها الاعلامى خالد عبدالوهاب، المذيع بقناة طيبة، والدكتور مصطفى الجزيرى، مدرس العلاقات العامة المتفرغ بكلية إعلام قنا ، وبحضور خيرية عبدالخالق، مدير عام إعلام جنوب الصعيد الأسبق، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، و أدارتها سهير السيد، مسئول البرامج بمركز الإعلام.

 

 

استهدفت الندوة تعريف طلاب الجامعة و العاملين بالمؤسسات الحكومية، بأهمية الاعلام فى التعريف والتوعية بالمشروعات القومية، باعتباره مسئولية مجتمعية ودور وطنى لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى المواطنين، وتضمنت استعراض عدد من المشروعات القومية التى كان للإعلام دور واضح فى دعمها، أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، التى تفاعل معها الشعب المصرى بدافع وطنى و أذهل العالم، عندما تمكن من تجميع ٦٤ مليار جنيه خلال ثمانية أيام فقط.

 

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قال الاعلامى خالد عبدالوهاب، المذيع بقناة طيبة، للإعلام دور واضح في دعم المشروعات القومية  من خلال رصد الانجازات والنجاحات التي تحققها الدولة وتقديمها بشرح وتفسير مبسط للمجتمع للتعريف بأهداف وسياسة الدولة في الارتقاء بمنظومة التنمية التى تنعكس إيجاباً على المواطن.

 

و أشار عبد الوهاب، إلى أن هناك مردود كبير لتوعية المجتمع بالمشروعات القومية وما تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني وتلبية لإحتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعيه والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة في المجتمع لتحسين مستوي المعيشة.

 

وأكد عبد الوهاب، ضرورة أن تتسم تغطية المشروعات القومية بالموضوعية والدقة في نقل المعلومات وأهمية تغطية جميع المشروعات علي مستوي الجمهورية، وهذا ما تسعي إليه المبادرات الرئاسية لتشمل معظم أنحاء الجمهورية.

 

فيما قال الدكتور مصطفى الجزيرى، مدرس العلاقات العامة المتفرغ بكلية إعلام قنا، إن الاعلام له دور كبير فى التعريف والتوعية بالمشروعات القومية، بإعتبارها مسئولية مجتمعية ودور وطنى لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى المواطنين.

 

أكد الجزيرى، أهمية إطلاع ومتابعة المواطنين لوسائل الإعلام الوطنية، للتعرف بواقعية على ما يدور من أحداث، و التعرف على المشروعات المختلفة التى تنشأها الدولة فى مختلف المحافظات المصرية.

 

وقالت خيرية عبدالخالق، مدير عام إعلام جنوب الصعيد الأسبق، إن الهيئة العامة للاستعلامات لها السبق فى توعية الجمهور بالقضايا المختلفة وعلي رأسها المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لما له من تأثير إيجابي للمساندة في تحقيق استراتيجية الدولة للتنمية.


 

 

 

 

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