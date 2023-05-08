تعرف على أماكنهم..قنا تخصص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المرشحين للعمل بالتربية والتعليم

ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم





أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تخصيص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المعلمين المرشحين للعمل بوزارة التربية والتعليم في مسابقة 30 ألف معلم، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعقد تدريبات ذهنية وبدنية لهم.

و تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن التدريبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق 9/5/2023 وحتى الخميس الموافق 11/5/2023 بكل إدارة تعليمية من الادارات التسع.

و أوضح السيد، بأن مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، تستقبل مرشحي إدارة قنا التعليمية، وقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة، تستقبل مرشحي إدارة قفط التعليمية، و قاعة مبنى ديوان إدارة فرشوط التعليمية، تستقبل أبناء مركز فرشوط.

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، وتستقبل مدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي، أبناء مركز نجع حمادي، و مركز التنمية المهنية النموذجي يستقبل أبناء مركز دشنا، ومدرسة نقادة الثانوية بنات تستقبل أبناء مركز نقادة، و مدرسة قوص الثانوية بنين تستقبل أبناء مركز قوص، و مدرسة ابوتشت الثانوية بنات تستقبل أبناء مركز أبوتشت، و مدرسة الوقف الإعدادية تستقبل مرشحي مركز الوقف.

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن التدريب الذي تنظمه إدارة التدريب بالمديرية سوف يتم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين و توجيه عام التربية الرياضية المعني بالتأهيل البدنى، لرفع الكفاءة البدنية للمعلمين، و تعزيز مهارات التواصل.



