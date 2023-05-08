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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم

تعرف على أماكنهم..قنا تخصص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المرشحين للعمل بالتربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا


 

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تخصيص 27 قاعة لاستقبال وتدريب المعلمين المرشحين للعمل بوزارة التربية والتعليم في مسابقة 30 ألف معلم، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بعقد تدريبات ذهنية وبدنية لهم.

 

و تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن التدريبات سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من غداً الثلاثاء الموافق 9/5/2023 وحتى الخميس الموافق 11/5/2023 بكل إدارة تعليمية من الادارات التسع.

 

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و أوضح السيد، بأن مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين، تستقبل مرشحي  إدارة قنا التعليمية، وقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة، تستقبل مرشحي إدارة قفط التعليمية، و  قاعة مبنى ديوان إدارة فرشوط  التعليمية، تستقبل أبناء مركز فرشوط.

 

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، وتستقبل مدرسة الثانوية بنين بنجع حمادي، أبناء مركز نجع حمادي، و مركز التنمية المهنية النموذجي يستقبل أبناء مركز دشنا، ومدرسة نقادة الثانوية بنات تستقبل أبناء مركز نقادة، و مدرسة قوص الثانوية بنين تستقبل أبناء مركز قوص، و مدرسة ابوتشت الثانوية بنات تستقبل أبناء مركز أبوتشت، و مدرسة الوقف الإعدادية تستقبل مرشحي مركز الوقف.

 

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن التدريب الذي تنظمه إدارة التدريب بالمديرية سوف يتم بالتنسيق مع الأكاديمية المهنية لتدريب المعلمين و توجيه عام التربية الرياضية المعني بالتأهيل البدنى، لرفع الكفاءة البدنية للمعلمين، و تعزيز مهارات التواصل.


 

قنا مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية تدريبات ذهنية مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض فرشوط نجع حمادى إدارة قنا التعليمية أبوتشت

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