محلي نجع حمادي يشن حملة مكبرة لضبط المتسولين بالشوارع

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا ، حملة مكبرة لضبط المتسولين فى شوارع المدينة، تنفيذاً لقرار محافظ قنا ، بمواجهة ظاهرة التسول، والتصدى بكل حزم وقوة للمتسولين.

ضمت الحملة كلا من حنان فوزى، مدير مكتب حماية الطفل بالوحدة المحلية بنجع حمادى، و محمد خلف الله، عضو بإدارة المتابعة الميدانية وعضو بلجنة حماية الطفل، وسوميه سيد، مسئول بإدارة التضامن الاجتماعى بنجع حمادى، وبيومى عبد الباسط، مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية.

تضمنت الحملة، المرور على جميع شوارع المدينة للقضاء على ظاهرة التسول ومحاربة المتسولين، وجرى التصدى للعديد منهم أثناء محاولتهم الهروب عقب مشاهدة أعضاء اللجنة وتم ضبط بعض الحالات، و اتخاذ الاجراءات القانونية معهم.

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملة تصدت للمتسولين بكل حزم وقوة، تطبيقاً لنص المادة الثانية من قانون مكافحة التسول، والتى تنص على : "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً ، كل شخص صحيح البنية وجد متسول فى مدينة بها ملاجئ يكن الالتحاق بها ممكنا" ، كما جاء بالمواد ٥،٤،٣ من القانون، التى تنص " كل من يتصنع الإصابة بجرح أو عاهات أو أى وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول لا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".

وتابع أنور، كما أكد نص القانون على معاقبة مرتكبى تلك الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكر أو أنثى يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أو أكثر ضبط متسولاً فى الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية.